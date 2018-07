Finnische Sozialministerin „Finnlands Grundeinkommen kann keine Blaupause sein“

Die Welt blickt gebannt auf Ihr Experiment. Denken Sie, dass andere Länder aus den Ergebnissen lernen können?

In manchen Fällen schon. Zwischen den skandinavischen Ländern etwa gibt es viele Ähnlichkeiten. Aber in anderen Bereichen Europas sind die Wirtschaftssysteme ganz unterschiedlich, etwa in Ost- oder Südeuropa. Was in Finnland funktioniert, funktioniert nicht automatisch in Südeuropa und umgekehrt. Eine gute Lektion ist sicherlich, dass man manchmal einfach mit einem Experiment beginnen muss.