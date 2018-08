Finnisches Experiment Durchgerechnet: Warum das Grundeinkommen nichts bringt

Liegen die Kela-Forscher mit ihren Rechnungen richtig, so ist schon heute klar, was ein Grundeinkommen in Finnland bedeuten würde: Um kostendeckend zu sein, wären so hohe Steuern nötig, dass die Arbeitsanreize und damit das eigentliche Ziel des Grundeinkommens marginalisiert würden. Auch das zweite Ziel des Bürokratieabbaus wäre bei den meisten Grundeinkommen nicht gegeben.