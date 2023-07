Fiona Scott Morton In der EU schlägt Nabelschau die Kompetenz

Schwerer wiegt da der Vorwurf des Interessenkonflikts. Scott Morton hat als Beraterin für Kartellanwälte gearbeitet und Gutachten für Amazon, Apple und Microsoft geschrieben. Das ist erst mal nichts Neues: Auch manche ihre Vorgänger haben zuvor in der Privatwirtschaft gearbeitet. Deswegen gibt es Regeln, wie damit umzugehen ist. Konkret heißt das: Zwei Jahre lang darf Scott Morton nicht in dem Bereich arbeiten, in dem sie beratend tätig war. Laut Vestager behindere das ihre Arbeit für die Wettbewerbsbehörde nicht.