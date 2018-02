Das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR) rechnet damit, dass Spanien in diesem Jahr eines der Hauptankunftsländer für Afrikaner sein wird und sich deren Zahl verdoppeln könnte. Für den in Barcelona lebenden Abuy Nfubea, afrikanischer Experte für Immigration und Buch-Autor, ist dieses wachsende Interesse an Europa normal: „Angesichts der enormen Korruption und Gewalt in vielen afrikanischen Ländern, teilweise auch mitverursacht durch deutsche und spanische Waffenlieferungen, wundert es nicht, dass diese Menschen sich in die Hände von Organisationen begeben, die ihnen den Weg nach Europa möglich machen. In den europäischen Medien wird es so dargestellt, dass diese Kriminelle sind. Aber: Sind das wirklich Mafiosi? Oder ist das einfach ein wirtschaftlicher Mechanismus von Nachfrage und Angebot?“