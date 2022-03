Folgen der Pandemie „Die goldenen Zwanziger hat es in Wahrheit nie gegeben“

WirtschaftsWoche: Herr Plumpe, noch ist unklar, welche wirtschaftlichen Schäden die Coronakrise am Ende anrichten wird. Lassen sich aus der Spanischen Grippe, die zwischen 1918 und 1920 wütete, ökonomische Rückschlüsse ziehen?

Werner Plumpe: Die Spanische Grippe ist als historische Erfahrung von Bedeutung, aber wir wissen nicht wirklich viel darüber, was diese Pandemie ökonomisch für Schäden verursacht hat. Sie fiel ja zeitlich in eine multiple Krisensituation mit dem Ersten Weltkrieg, der anschließenden Konversion der Wirtschaft von Rüstungs- auf Zivilproduktion und politischen Unruhen wie der Revolution und später dem Kapp-Putsch. Das macht es sehr schwer, die Folgen der Pandemie von anderen Einflüssen zu isolieren. Alle Annahmen zur Bedeutung der Spanischen Grippe für die Wirtschaft sind spekulativ.