Forderung nach Anleihe-Kaufprogramm: Druck auf die EZB wächst

In Spanien, Italien und Griechenland werden die Rufe nach der EZB laut. Die Notenbank solle bitte die Zügel lockern und für Inflation sorgen. Das ginge am einfachsten mit einem massiven Aufkauf von Unternehmens- und Staatsanleihen. EZB-Präsident Mario Draghi – so hört man aus Frankfurt – will mindestens bis zur Ratssitzung Anfang Juni die Füße still halten. Die April-Zahlen zur Inflation in der Euro-Zone seien durch das Oster-Fest verzehrt, erst ein paar Wochen später gäbe es wirklich verlässliche Zahlen zur Preisentwicklung in der Euro-Zone, heißt es aus EZB-Kreisen.