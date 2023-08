Fortum Unterläuft Finnland die EU-Sanktionen gegen Russland?

Für Vestas-CEO Andersen ist das nicht nachvollziehbar. „Wir dürfen diese Teile gar nicht liefern, weil sie der Exportkontrolle unterliegen und eindeutig auf der Sanktionsliste der EU stehen“, sagt Andersen. „Auch die Bereitstellung von Windkraftanlagen für den Einsatz in Russland ist verboten, ebenso wie die Lieferung von Halbleitern“. Das seien klassische double-use-Güter, sagt der Vestas-Chef. „Was ist, wenn wir diese Dinge trotzdem liefern und sie am Ende beim russischen Militär landen?“



Lesen Sie auch, wie Uniper aus dem Geschäft mit dem Gas aussteigen will



Weil es in den Verträgen außerdem Sanktionsklauseln gibt, versuchten es die beiden Unternehmen erst mit einer Streitschlichtung und einem Schiedsverfahren. Das war „langwierig und am Ende vergeblich“, sagt Andersen heute. Als klar wurde, dass es keine sanktionskonforme Lösung geben werde, kündigte Vestas Ende Juni die Vereinbarungen. Daraufhin verklagte Fortum Vestas auf Zahlung von 200 Millionen Euro. Begründung: Man habe für die vereinbarte, aber dann von Vestas gestoppte Lieferung bereits Vorauszahlungen geleistet und andere Finanzierungs- und Bauleistungen bezahlt. Dieses Geld will man zurück – das habe nichts mit dem Sanktionskatalog der EU zu tun, so die Argumentation. Der mehrheitlich dem finnischen Staat gehörende Konzern bewertet den Fall als „rein kommerziellen Streit um Vorauszahlungen, die vor dem Krieg geleistet wurden“, wie eine Sprecherin von Fortum mitteilte. Die Sanktionen würden befolgt, Fortum selbst habe inzwischen auch alle Aktivitäten in Russland eingestellt.