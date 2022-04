Frankreich hat gewählt „Einen Reform-Präsidenten kann man nicht erwarten“

Von den Bauarbeiten ging etwas seltsam Beruhigendes aus. Wenn an einem Sonntagnachmittag vor der bekanntesten französischen Sehenswürdigkeit mehrere hundert Menschen Tribünen zimmerten, Kabel verlegten, Scheinwerfer ausrichteten, riesige Bildschirme aufstellten und Frankreich- und Europa-Flaggen hissten, dann würde der Auftraggeber am Abend dort wohl nicht seine Niederlage gegen eine rechtsextreme EU-Gegnerin einräumen müssen. Oder? Auf dem Marsfeld vor dem Pariser Eiffelturm taten die Hauptstadtbewohner und Touristen jedenfalls unaufgeregt das, was sie immer am Wochenende machen, wenn das Wetter es erlaubt: Sie picknickten, lasen Zeitung, spielten mit ihren Kinder oder tollten mit ihren Hunden. Sie mussten nur ein wenig zusammenrücken. Wegen der großen Baustelle mitten auf dem Feld, die erst später betreten werden durfte.