Frankreich: Macrons Regierung bereitet sich auf harten Brexit vor

Frankreich wappnet sich für einen ungeregelten EU-Ausstieg Großbritanniens. Ministerpräsident Edouard Philippe forderte seine Minister am Montag auf, Maßnahmen für einen solchen „harten“ Brexit vorzubereiten. Sie sollten die Auswirkungen abmildern, die ein Abschied Großbritanniens ohne Vereinbarungen über die künftigen Beziehungen zu der verbleibenden Staatengemeinschaft haben könnte. Dabei gehe es vor allem darum, derzeit in Frankreich lebenden Briten den Verbleib im Land zu erleichtern. Auch reibungslose Grenzkontrollen stünden im Fokus. Die Regierung in Paris hoffe zwar auf eine Einigung der Briten mit der EU, müsse aber auch auf den anderen Fall vorbereitet sein.