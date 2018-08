Frankreich: Schwächeres Wachstum macht Macrons Job schwieriger

Weil es für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron lange Zeit ziemlich rund lief, nannten Medien ihn schon mal „Manu la chance“: „Manu der Glückspilz“. Auch das kräftige Wirtschaftswachstum im Jahr seines Amtsantritts ist ein Beispiel dafür. Das Plus von 2,3 Prozent in 2017 war der beste Wert seit einem Jahrzehnt und passte gut ins Bild vom neuen französischen Schwung. Doch damit ist es erstmal vorbei – die Konjunktur in der zweitgrößten Euro-Volkswirtschaft hat sich in diesem Jahr merklich abgekühlt.