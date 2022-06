Frankreich sucht Alternative zu Rundfunkgebühr Macrons GEZ-Trick

Inflation und schwindende Kaufkraft sind auch in Frankreich seit Monaten beherrschende Themen. Da bot es sich politisch an, dem sorgenvollen Volk neben Energiepreis-Deckelungen und Nahrungsmittelschecks auch die Ersparnis von bis zu 138 Euro pro Jahr und Haushalt in Aussicht zu stellen. So viel beträgt die Rundfunkgebühr auf dem französischen Festland. In den Überseegebieten sind es 80 Euro, und Präsident Emmanuel Macron will sie abschaffen. Schließlich ist der Beitrag bei den Nachbarn ähnlich unbeliebt wie hier zu Lande.