Kooths sieht zwei sehr unterschiedliche Denkrichtungen der europäischen Integration: „Die einen wollen, wie Bruno Le Maire einfach nationale Institutionen auf der europäischen Ebene nachbauen. Andere setzen wie ich darauf, dass sich die Integration evolutionär entwickelt. Ich sehe es als Vorteil, dass wir in der EU eine Vielfalt an nationalen Institutionen haben, so dass wir voneinander lernen können, was gut und was weniger gut funktioniert. Wenn wir die abschaffen, würde Europa institutionell verarmen und zurückfallen.“