Frankreichs Impferfolg in der Kritik Das französische Impfwunder ist keines

Ist also Druck das geeignete Mittel, um eine schleppende Impfkampagne wieder in Gang zu bringen? Während Deutschland darüber diskutiert, schien Frankreich nicht lange zu fackeln. Als Macron am 12. Juli in einer Fernsehansprache die Impfpflicht für bestimmt Berufsgruppen ankündigte und außerdem den Besuch von Kinos, Theatern, Restaurants und selbst Café-Terrassen unter freiem Himmel, den Einkauf in Shopping-Centern und die Fahrt in Fernzügen von einem der „3G“ abhängig machte, schossen die Anmeldungen auf dem Impfportal von Doctolib in die Höhe. Beinahe eine Million Menschen ließ sich noch am selben Abend einen Termin geben.



„Doch, das hat schon geholfen“, meint eine Ärztin, die aus dem Impfzentrum kommt, sich erst einmal eine Zigarette anzündet und dann zu einer nahe gelegenen Brasserie spaziert, um zu Mittag zu essen. „Die Leute wollen sich nicht jedes Mal erst einen Test besorgen, ehe sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.“ Ein älterer Mann kommt die Stufen herunter, ein Pflaster am linken Oberarm, und stimmt der Ärztin zu. „Ich will meine Ruhe haben, deshalb habe ich mich impfen lassen.“ Eine Studentin, die hinter Awa in der Schlange steht, nennt finanzielle Gründe für ihren Gang hierher: „Ich habe gehört, dass die Tests bald kostenpflichtig sein werden. Das kann ich mir nicht leisten. Die Impfung gibt es gratis.“