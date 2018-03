Die öffentlichen Ausgaben in Europa müssten auch nicht insgesamt steigen, wenn sie auf lokaler, nationaler und auch europäischer Ebene besser verteilt würden, sagte Loiseau. Allerdings müsse Europa sich künftig in Schlüsselbereichen mehr engagieren, etwa in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. „Der europäische Haushalt muss auch die Möglichkeit geben, Ausgaben zu finanzieren, die einen echten ‚europäischen Mehrwert‘ schaffen: in der Forschung, bei Innovationen und auch dabei, die Mobilität vor allem der jungen Europäer zu fördern,“ betonte die Ministerin. „Für all das werden Finanzmittel benötigt.“