Freiwillige sollen sich für 4000 Pfund mit Corona anstecken Britische Forscher planen ersten Menschenversuch mit Covid-19

Wie finden Sie die Teilnehmer für diese Studie?

Über das Internet. Es wird einen kurzen Fragebogen in den sozialen Medien geben, wo einige ganz grundsätzliche Fragen gestellt werden – etwa, ob Leute an Asthma leiden. Und dann untersuchen wir die Kandidaten weiter. Nur zur Orientierung: Seit der Ankündigung der Studie vergangene Woche hatten wir 5500 Anfragen dazu in unserer Datenbank binnen weniger Tage. Und dabei haben wir unsere Systeme noch gar nicht auf diese Studie eingerichtet.



Und was für Leute nehmen an einer solchen Studie teil?

In unseren anderen Studien hatten wir eine ganze Bandbreite an Leuten. Wir achten sehr auf das Wohlergehen der Probanden, denn sie müssen ja für einen längeren Zeitraum in ihrem Zimmer sitzen. Daher sorgen wir auch für Annehmlichkeiten wie eine gute Internetverbindung, Fernsehen und für gutes Essen. Solche Sachen sind wirklich wichtig. Wir bekommen viele Doktoranden, die arbeiten dann an ihrer Doktorarbeit – oder lernen, Gitarre zu spielen.