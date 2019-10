Freytags-Frage: Darf man Witze über Greta machen?

In diesem extremen politischen Klima – die einen für absoluten Klimaschutz, die anderen absolut dagegen – haben es diejenigen schwer, die für Mittelwege und Vernunft im Klimaschutz argumentieren, obwohl sie die Mehrheit auf ihrer Seite haben. Sie dringen nicht durch, werden niedergebrüllt. Da kommen die Komiker gerade recht. Sie geben der Vernunft dadurch eine Stimme, dass sie die absolutistischen Positionen lächerlich machen. Insofern ist Dieter Nuhr in Sachen Klimapolitik nicht der humoristische Arm der Pegida, sondern eher die humoristische Stimme der Vernunft. Es wäre geradezu boshaft, ihm unterstellen zu wollen, dass er das Klimaproblem nicht ernst nähme oder ein Fürsprecher der AfD wäre. Man kann deshalb nur hoffen, dass er nicht einknickt. Denn in einer freien Gesellschaft darf man sich über alles und jeden lustig machen, wenn es in angemessener Form geschieht.