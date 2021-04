Ökonomisch spricht nichts dafür, nach der Geldpolitik nun auch die Fiskalpolitik zu vereinheitlichen. Zunächst muss festgehalten werden, dass die Mitglieder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion völlig unterschiedliche Vorstellungen von einer guten Fiskal- und Wirtschaftspolitik aufweisen. Man kann die Bruchlinie hier an Rhein und den Alpen sehen. Frankreich und Italien billigen dem Staat eine deutlich aktivere Rolle zu, als dies traditionell in Deutschland und anderen Ländern der Fall war (und in einigen Ländern noch ist; in Deutschland kann man sich dessen nicht mehr so sicher sein). Daraus ergeben sich gelegentlich auch unterschiedliche Zinserwartungen der Marktteilnehmer für die jeweiligen Staatsanleihen. Mit gemeinsamen Schulden werden die Zinsen vollständig vereinheitlicht – das unterschiedliche Risiko wird nivelliert.