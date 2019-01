Am Dienstag ist Frau May im britischen Unterhaus mit dem von ihr ausgehandelten Vertrag zum Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) gescheitert, am Mittwoch konnte sie das Misstrauensvotum der Opposition im Parlament abwehren. Damit bleibt weiterhin unklar, wie es mit dem Brexit und dem Verhältnis der EU zum Vereinigen Königreich (UK) weitergeht. Für manche Beobachter stellt sich gar die Frage nach der Zukunft des UK, andere machen sich Gedanken über die der EU.