• Die europäische Kommission verschuldet sich mit 750 Milliarden Euro für einen Wiederaufbaufonds, die bis 2058 (also in anderthalb Generationen) zurückzuzahlen sind.

• Davon werden den Mitgliedstaaten in den kommenden drei Jahren 390 Milliarden Euro als Zuschuss und 360 Milliarden Euro als Kredit gewährt; die Zahlungen sind davon abhängig, wie stark das jeweilige Land von der Krise getroffen wurde.

• Reformen als Voraussetzung der Unterstützung sind nicht notwendig. Es soll zwar einen Kontrollmechanismus geben; dieser scheint jedoch nicht schärfer zu sein als der Stabilitäts- und Wachstumspakt der Eurozone. Damit ist er wirkungslos; er diente ja vermutlich auch nur dazu, dem niederländischen Ministerpräsidenten eine positive Schlagzeile zu Hause zu garantieren.

• Den Kritikern wurden großzügigere Rabatte versprochen; und der EU-Haushalt fällt geringer aus als von der Kommission gewünscht. Damit entfallen einige struktur- und industriepolitische Programme zur Gestaltung der klimaneutralen Zukunft.

• Rechtsstaatlichkeit ist ebenfalls nicht nötig, das Geld gibt es auf jeden Fall. Zu wichtig war es den Südeuropäischen Ländern, die Steuergelder der anderen geschenkt zu bekommen. Das ist die inzwischen übliche Interpretation des Begriffs „Europäische Werte“ – das Geld der anderen. Rechtsstaatlichkeit ist kein zwingender europäischer Wert mehr. Das war einmal anders.

• Die Kommission darf nun eigene Steuern erheben. Sie ist aufgefordert, Konzepte für eine Plastiksteuer, eine Finanztransaktionssteuer, einen CO2-Zoll und die Einbeziehung von Flug- und Schiffsreisen in die Bepreisung von CO2-Emissionen zu erstellen.