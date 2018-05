Nun kann man argumentieren, dass die Europäischen Verträge so etwas nicht hergäben. Allerdings geben die Europäischen Verträge auch eine Kreditvergabe der EZB an die Regierungen nicht her. Sie wird aber in großem Stil betrieben und regt offenbar die Phantasie italienischer Spitzenpolitiker an. Vor diesem Hintergrund ist die Nervosität in den europäischen Hauptstädten und an den Finanzmärkten vollkommen nachvollziehbar.