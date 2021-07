Vor wenigen Tagen hat die Europäische Kommission ihre Vorschläge für die Klimapolitik vorgestellt. Unter dem Titel Fit for 55 hat sie einen bunten Mix an Maßnahmen formuliert, um den Ausstoß an Treibhausgasen in der Europäischen Union (EU) im Jahr 2030 im Vergleich zum Referenzjahr 1990 um über 55 Prozent zu senken. Dies ist ambitioniert, denn bis heute hat die EU ihre Emissionen im Vergleich zu 1990 gerade einmal um 24 Prozent reduziert; in weniger als einer Dekade soll noch einmal das 1,25-fache an Emissionen eingespart werden. 2050 soll die EU dann klimaneutral sein.