Dieses Bild spiegelt sich auch in der Eurozone beziehungsweise der EU wider. Die italienische Regierung plant entgegen der Absprachen mit der Europäischen Kommission neue Schulden und behauptet, sich nicht um Kritik oder gar Sanktionen aus Brüssel kümmern zu wollen. In Frankreich treten reihenweise Minister zurück, und in Deutschland wirkt die sogenannte Große Koalition paralysiert. All dies hat nur wenige Konsequenzen für die praktizierte Wirtschafts- und Finanzpolitik: Die wirtschaftspolitischen Akteure in Europa vermitteln der Öffentlichkeit den Eindruck, alles liefe bestens (und im Falle des Brexit verweist man fröhlich darauf, dass man sich in Europa immer erst „kurz nach zwölf“ hat einigen können – wird schon werden!).