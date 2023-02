Und genau deswegen ist die EZB-Zinspolitik des letzten guten halben Jahres auch so erstaunlich und erfreulich zugleich. Denn die Politik der letzten Jahre war sehr danach ausgerichtet, den Finanzministern das Leben zu erleichtern. Zur Bewältigung der Covid Krise war die permissive Geldpolitik noch verständlich. In den Jahren davor, als die EZB versuchte, den Regierungen Zeit für dringend notwendige angebotspolitische Reformen zu verschaffen, die diese ungenutzt verstreichen ließen, drängte sich der Eindruck auf, die EZB hätte ihre Unabhängigkeit ein Stück weit aufgegeben und wäre nun ein Weisungsempfänger der Finanzminister geworden. Im Gegenzug schien ihr ein Zuwachs an politischer Bedeutung zugestanden worden zu sein, der natürlich nicht nachhaltig gewesen wäre.



Lesen Sie auch: Zinsentscheid – Da geht noch was, liebe EZB!



Deshalb musste man befürchten, dass die EZB dem Druck aus den Finanzministerien nachgeben und die Zinssenkungen geringer ausfallen lassen würde. Natürlich ist es sehr schwer, das optimale Maß der Zinsschritte genau zu bestimmen. Insofern ist die Aussage in dieser absoluten Form nicht korrekt; vielleicht hat die EZB ja tatsächlich dem Druck nachgegeben und nicht noch stärkere Zinserhöhungen vorgenommen.