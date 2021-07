Und in der Tat ist Misstrauen nicht unberechtigt. Immerhin hat die EZB ihr Mandat in der vergangenen Dekade recht deutlich ausgeweitet. Der systematische Ankauf von Staatsanleihen seit Jahren in Billionenhöhe kann durchaus als Beleg dafür gelten, dass die Zentralbank ihre Unabhängigkeit von der Politik verloren oder aufgegeben hat. Nun dürfte es ihr schwerfallen, von dieser etwas euphemistisch als „Quantitiative Easing“ bezeichneten Politik zu einer geldpolitischen Normalität zurückzukehren, zumal sich die Finanzminister der Eurozone ja auch an die niedrigen Zinsen gewöhnt haben. Es ist keineswegs sicher, dass die EZB bei einer längeren Phase höherer Inflation von beispielsweise vier Prozent sich dazu durchringen kann, die Zinsen anzuheben. Zu groß dürfte der Druck aus der Politik sein. Insofern kann die neue Strategie nicht als Indiz dafür gewertet werden, dass die EZB in der Zukunft dem Verlangen der Fiskalpolitik, mittels der Inflationssteuer die Staatsschulden real zu entwerten, widerstehen kann.