Technische Problem erfordern technische Lösungen. Es muss nüchtern, nicht moralisierend, analysiert werden, welche Instrumente am besten geeignet sind, den Klimawandel zu begrenzen und die Erderwärmung zu begrenzen. Dabei müssen die Interessen der Menschen auf allen Kontinenten berücksichtigt werden und die kurze mit der langen Frist versöhnt werden, denn die Zeithorizont vieler Menschen ist deutlich kürzer als der Zeitraum, den die Vereinten Nationen bis zum Erreichen von Null Emissionen ansetzen. Regierungen in demokratischen Ländern denken regelmäßig noch kurzfristiger, nämlich in der Länge einer Wahlperiode. All das muss berücksichtigt werden. Es muss aber auch jedem klar sein, dass niemand dem Klimawandel entkommen kann.

Klimaschutz macht aus Sicht der meisten Beteiligten nur Sinn, wenn er fair die Lasten verteilt, wenn er effektiv ist und wenn er effizient durchgeführt wird. Wenn die Politik dann effektiv, effizient und sozialverträglich (auch im internationalen Sinne) ist, ist sie auch moralisch in Ordnung. In dieser Reihenfolge muss das Problem angegangen werden.