Nicht zuletzt deshalb scheint der Jubel über den geplanten Rücktritt von Bundesbankpräsident Weidmann zum Jahreswechsel im Lager der Grünen besonders groß zu sein; die Sozialdemokraten halten sich noch ein wenig zurück. Der von seinen Parteifreunden als überaus geeignet für das Amt des Bundesfinanzminister angesehene Robert Habeck hat noch am Tag der Ankündigung des Rücktritts einen Neuanfang gefordert, damit die Bundesbank auf der Höhe der Zeit sei. Vermutlich meint er damit, nun eine sogenannte Taube an die Spitze der Bundesbank zu berufen, mit deren Hilfe die Europäische Zentralbank (EZB) ungestört die Geldpolitik dauerhaft in den Dienst der Fiskalpolitik stellen kann. Das ist nicht modern und schon gar nicht neu; es ist auch nicht erfolgversprechend: Wer die Erfolge dieser modernen Politik bestaunen will, sollte sich einmal mit der Geschichte Lateinamerikas befassen. Dort wurde und wird in manchen Ländern regelmäßig – in Argentinien beispielsweise etwa einmal in jeder Generation – die Mittelschicht mit Hilfe einer Haushaltspolitik mit der Notenpresse und anschließender Hyperinflation in die Armut getrieben. Von Hyperinflation sind wir zwar noch weit entfernt, aber selbst die zum Jahresende erwarteten fünf Prozent Inflation, von deren Einmaligkeit selbst die EZB nicht mehr sprechen mag, haben erhebliche negative Wirkungen auf die Kaufkraft der Mittelschicht (von den ärmeren Teilen der Bevölkerung ganz zu schweigen).