Zusammenfassend muss man an der Effektivität und Effizienz des Chips Acts, wie er Stand heute geplant wird, Zweifel haben. Dass die EU in weniger als zehn Jahren eine führende Stellung auf dem Weltmarkt für Mikrochips einnimmt, ist nicht zu erwarten. Die Unternehmen werden vermutlich eher in Rent-Seeking anstatt in Profit-Seeking, also in gewinnorientierte riskante unternehmerische Projekte, investieren. Diese Art von Förderung zieht außerdem Großunternehmen an, die ganze Stäbe mit Lobbyarbeit beschäftigen. Kleine, dynamische Unternehmen erhalten in der Regel – relativ betrachtet – erheblich weniger an Subventionen. Sie müssen eher für die Steuern aufkommen, die sich die großen – global aktiven – Unternehmen als Subventionen einverleiben. Das heißt, die Förderung einer Spitzentechnologie geht zulasten des Strukturwandels und des technologischen Fortschritts in vielen anderen Feldern.