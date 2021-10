Vor diesem Hintergrund ist nicht zu erwarten, dass die Inflationsrate sich in den nächsten Monaten reduzieren wird, das wäre wie gesagt naiv. Manche Beobachter erwarten, dass die Geldentwertung sich im Verlaufe des kommenden Jahres ungebremst fortsetzen wird, zumal sich ja auch in anderen OECD-Ländern, zum Beispiel den Vereinigten Staaten (USA), eine ähnliche Entwicklung vollzieht. In den USA ist die Inflationsrate im September mit über 5 Prozent gemessen worden. Es wird bereits offen über eine sich anbahnende Stagflation gesprochen.



Es wäre aber mindestens genauso naiv, dem Chefvolkwirt der EZB oder seinen Mitarbeitern Naivität oder Unkenntnis oder mangelndes Verständnis für diese doch recht simplen Zusammenhänge zu unterstellen. Sowohl die geldtheoretischen Kenntnisse und analytischen Fähigkeiten als auch die Datenbasis in Notenbanken – und allemal in der EZB – sind hervorragend. Die hier beschriebenen Zusammenhänge können in Frankfurt nicht unbekannt sein.