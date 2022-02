Freytags-Frage: Kann sich Europa eine doppelte Moral leisten?

An dieser Stelle greift dann das nächste Problem: die Doppelzüngigkeit des ganzen Prozederes. Wenn die EU wirklich den universellen Menschenrechten zum Durchbruch verhelfen will, muss konsequent sein. Das heißt aber ganz konkret, dass wirtschaftliche Beziehungen nach Russland oder China konsequent überprüft, sanktioniert und vermutlich aufgegeben werden müssen. Einige Beispiele: Bankverbindungen nach Russland müssten gekappt werden, der Kauf von russischem Gas müsste heute beendet werden. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar müssten ohne Verbände aus der EU stattfinden, also ohne große Fußball-Nationen wie die Niederlande, Dänemark, Italien, Frankreich, Spanien oder Deutschland. Europäische Sendeanstalten dürften keine Geschäfte mit dem Internationalen Olympischen Komitee mehr machen, europäische Sportvereine müssten sich sofort von russischen Sponsoren trennen. Europäische Autos hätten in China nichts verloren – wer kann schon sicherstellen, dass nicht ein Dissident mit einem Wagen aus Wolfsburg zur Folter in das Gefängnis gebracht wird?