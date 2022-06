Im Moment hat man das Gefühl, auch in der EU liegt eine zeremonielle Dominanz vor. Nicht die effektiven und effizienten Instrumente des Kilmaschutzes werden bevorzugt, sondern solche, mit denen die Politik die Bedeutung des Klimaschutzes und ihre gute Moral herauskehren kann – ob es nützt oder nicht, ist dabei eher nachrangig. Aber was passiert in Europa, wenn die Politik des „Command and Control‘, also des Vorschreibens und Verbietens nicht zum Erfolg führt?