Freytags-Frage: Kocht die Eurokrise wieder hoch?

Nach einhelliger Meinung der meisten Beobachter wird es jedoch gar nicht dazu kommen. Die Drohung der Parallelwährung dient demnach nur dazu, Druck auf die Europäische Kommission auszuüben, die Sanktionen nicht Realität werden zu lassen. Was passiert aber, wenn die Regierung Mini-BOTs auflegt? Ein Szenario:



1. Die Regierung Italiens kann ihren Wählern demonstrieren, sich dem „Brüsseler Druck“ nicht zu beugen – kurzfristig ihr Gewinn. Da die Regierung scheinbar ausschließlich kurzfristig motiviert zu sein scheint, ist es somit nicht unwahrscheinlich.

2. Die Finanzmarktteilnehmer dürften die damit verbundene Neuverschuldung zum Anlass nehmen, italienische Staatschuldtitel zu verkaufen.

3. Wenn dies in großem Stil passiert, fällt der Kurs solcher Titel, und italienische Banken als wichtige Gläubiger des italienischen Staates geraten wieder in die Krise. Dies erhöht den Druck auf den Italienischen Staatshaushalt und die EZB, die Banken zu stützen.

4. Das Rating Italiens dürfte sich verschlechtern.

5. Das wiederum befeuert Gerüchte eines Ausstiegs Italiens. Der Druck auf die Eurozone insgesamt steigt.

6. Dadurch werden viele Italiener ihre Vermögen ins Ausland transferieren wollen; es findet mithin Kapitalflucht in andere Länder der Eurozone statt.

7. Die Eurokrise ist manifest.