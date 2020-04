Seitdem klar ist, dass die Auswirkungen der Corona-Krise gerade in Italien so schwerwiegend sind, fordert die italienische Regierung die europäische Union dazu auf, Gemeinschaftsanleihen, sogenannte Corona-Bonds, aufzulegen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stimmt lautstark in diese Forderung ein. Die deutsche Regierung und die Bundebank lehnen die Forderung im Verbund mit anderen Regierungen der Eurozone bisher energisch ab. Außerdem verweisen sie auf alternative, bereits existierende oder geplante Mechanismen zur gegenseitigen Hilfe in der Europäischen Union beziehungsweise in der Eurozone (EWU).