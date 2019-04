Denn die Geldpolitik der EZB auch in recht guten Zeiten war immer noch auf Expansion ausgerichtet. Nullzinsen und Staatsanleihenkäufe in ungekannter Höhe (obwohl formal nicht gestattet) schienen von Anfang an insofern übertrieben zu sein, dass sie ökonomisch nicht gerechtfertigt waren. Die EZB wollte erstens Investitionen und Beschäftigung stabilisieren, was eigentlich nicht ihr Mandat ist. Zweitens wollte sie Zeit für die von ihr zurecht als notwendig erkannten Strukturreformen in den Mitgliedsstaaten der Eurozone schaffen.