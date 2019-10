Freytags-Frage : Warum ist die Volkswirtschaftslehre so faszinierend?

Immerhin hat es am Montag eine echte Sternstunde der VWL gegeben, als eine Entwicklungsökonomin und ihre zwei Kollegen aus Cambridge/Massachusetts, die maßgeblich an der Gestaltung der innovativen Methode der Feldexperimente im Rahmen der Entwicklungspolitik beteiligt waren, den Nobelpreis für Ökonomik zugesprochen bekommen haben. Diese Methode hat tatsächlich etliche neue Erkenntnisse über die Wirksamkeit von politischen Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung gebracht. Aber sie ist nicht unumstritten, weil es einerseits die Möglichkeit gibt, dass sich Menschen unter den Bedingungen anders als in der Realität verhalten, und es andererseits ethische Bedenken dagegen gibt, bestimmte Menschen im Experiment bevorzugt zu behandeln. Die Forschung hat allerdings Wege gefunden, diese Risiken zu minimieren. Insgesamt ist es eine sehr gute Wahl, denn die Probleme in Entwicklungsländern rücken immer mehr in den Fokus.