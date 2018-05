Der Text zeichnet sich durch Sachlichkeit, die Abwesenheit von Schuldzuweisungen und moralischen Apellen und eine im Grundsatz europäische Perspektive aus; das in der Debatte oft gehörte Klagen über die Sünder im Süden fehlt richtigerweise. Es geht um die Frage, ob und inwieweit die geplanten Reformmaßnahmen der Eurozone – also die Überführung des Europäischen Stabilitätsmechanismus in einen Europäischen Währungsfonds, die Vergemeinschaftung der Einlagensicherungsfonds, die Einführung eines weiteren Investitionsfonds und eines gemeinsamen Finanzministers – die Haftung verwässern und so die Ordnung der Eurozone stören oder gar zerstören können. Letztlich, so die Kernbotschaft des Aufrufes, gefährden die Maßnahmen diese Ordnung und damit die gesamte Europäische Union.