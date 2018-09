Am Mittwoch erschien in der New York Times ein erstaunlicher Artikel, in dem ein anonymer Mitarbeiter des Weißen Hauses Details der Regierungsarbeit beschrieb. Demnach unternehmen viele Mitarbeiter im Weißen Haus einiges, um den Präsidenten der Vereinigen Staaten (USA) daran zu hindern, seine wüstesten Pläne zu verwirklichen. Dieser Artikel erschien nur kurz nach der Vorabveröffentlichung des Buches „Fear“ von Bob Woodward und schlägt in dieselbe Kerbe wie der Starreporter der Washington Post.