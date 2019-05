Am Sonntag steht die Europawahl an. Seit genau 40 Jahren existiert das Europäische Parlament, und dennoch wissen viele Bürger nicht viel damit anzufangen. Das hat ganz verschiedene Ursachen; drei seien einmal herausgepickt. Erstens ist der Umfang der Entscheidungskompetenzen des Europäischen Parlaments nicht sehr deutlich. Zweitens kennt kaum jemand die Europaabgeordneten namentlich, und drittens scheinen die Fraktionen (in diesem Fall Zusammenschlüsse von Abgeordneten aus Parteien ähnlicher Ideologie) nicht so wichtig zu sein wie nationale Netzwerke.