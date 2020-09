Die britische Regierung hat selber eingeräumt, mit der Gesetzesinitiative internationales Recht zu brechen, allerdings nur sehr begrenzt und spezifisch, wie der britische Nordirland-Minister Brandon Lewis es formulierte. Doch das reicht offenbar aus, um den Rücktritt des juristischen Top-Beraters der britischen Regierung, Jonathan Jones, auszulösen. In Europa hat der Gesetzesvorschlag zu harscher Kritik geführt. Und er hat im US-amerikanischen Kongress bereits Entsetzen und Ablehnung hervorgerufen. Dort – wie auch in Irland – fürchtet man, dass das nordirische Karfreitag-Abkommen damit untergraben wird und die Gewalt in Nordirland wieder aufflammt. Die Demokraten im Kongress drohen recht unverhohlen mit einem Abbruch der Gespräche über ein britisch-amerikanisches Freihandelsabkommen.



Man fragt sich schon, was in Großbritannien los ist. Die politischen Verwirrungen um den Brexit aus dem Jahr 2019 mit Parlamentsferien und Neuwahlen sind noch in Erinnerung. Auch in der Coronakrise zeigt sich die britische Regierung teilweise überfordert. Der Brexit birgt außerdem ein hohes Spaltpotential innerhalb Großbritanniens in sich – in Schottland wird bereits wieder über ein neues Referendum zur Unabhängigkeit von England und Wales gesprochen. Dort möchte man die Mitgliedschaft in der EU ohnehin nicht aufgeben. Wenn es dann noch zu einem No-Deal-Brexit kommt, wären die Chancen, einen Austritt Schottlands zu verhindern, wohl nicht allzu hoch.