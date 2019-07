Im europäischen Parlament, das sich bereits einmal massiv gegen einen Kommissionspräsidenten gewehrt und den Prozess der Neubesetzung dadurch erheblich verzögert hat, dürfte diese Missachtung eines wichtigen Anliegens der Parlamentarier für Verstimmung sorgen. Noch ist nicht klar, ob Frau von der Leyen wirklich gewählt wird. Denkbar ist allerdings, dass die Wahl in knapp zwei Wochen gegen einige Zugeständnisse an das Parlament (z. B. Initiativrecht oder länderübergreifende Listen) erkauft werden wird – also das berühmte Hinterzimmer in diesem Zeitraum brummen wird. Ob ein solches Vorgehen der europäischen Sache dient, ist offen.