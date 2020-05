Aus den Hauptstädten der Mitgliedsländer erklingt zudem immer wieder der laute Ruf nach Solidarität, in den auch deutsche Politiker regelmäßig einstimmen. So wird erstens argumentiert, man dürfe zum Beispiel Italien jetzt nicht den Populisten überlassen und müssen deshalb auch eine europäische Beteiligung an den italienischen Kosten integrieren. Und wenn wir jetzt, so das zweite Argument, nicht in großen Zügen dächten, gefährden wir das ganze europäische Projekt. Je nach politischer Position des Sprechers, wird mit solchen Aussagen eine Vergemeinschaftung von Politikfeldern, darunter auch die Fiskalpolitik verstanden.