Mit Großbritannien verlässt die EU ein wichtiges Mitglied – gleich in mehrerlei Hinsicht:



• Erstens ist Großbritannien ein Nettozahler gewesen – trotz des legendären Britenrabatts. Dieser Transfer wird der EU fehlen. Oder er muss durch andere Länder, zum Beispiel Deutschland, ausgeglichen werden. Das wird Konflikte erzeugen.

• Zweitens ist die Wirtschaftspolitik Großbritanniens traditionell liberal gewesen. So setzte Großbritannien immer Kontrapunkte gegen Protektionismus und zu kleinteilige Eingriffe staatlicher Stellen in die Wirtschaft. Diese Stimme und deren Stimmen in Abstimmungen werden nun fehlen. Das kann sich gerade für Deutschland sehr negativ auswirken, das vermutlich in Zukunft häufiger überstimmt zu werden droht, wenn es um Wirtschaftspolitik geht; wenigstens solange sich die Regierung hierzulande daran erinnert, was unter Sozialer Marktwirtschaft zu verstehen ist. Zuletzt waren in dieser Hinsicht Zweifel angebracht. Aber auch – oder gar besonders – dann ist die Abwesenheit der Briten ein Problem: Sie können uns Deutsche dann nicht mehr vor unserer Regierung schützen!

• Drittens geht es auch politisch darum, dass Europa sich auf der Weltbühne stark und einig präsentiert. Damit dies möglich wird, sollten sich die EU und Großbritannien im Verlauf der Abnabelung der Briten nicht allzu stark entfremden.

• Viertens nutzen viele europäische Unternehmen das Dienstleistungsangebot der britischen Kapitalmarktakteure, das nach dem Brexit entweder teurer oder unzugänglich zu werden droht. Diese Expertise lässt sich sicher auch in Frankfurt, Paris, Amsterdam oder Dublin aufbauen; es dürfte aber Zeit kosten und Anpassungsprobleme hervorrufen.

• Fünftens ist Großbritannien als Absatzmarkt für Produkte aus der EU bedeutsam. Das gilt sowohl für Vor- als auch Endprodukte. Unternehmen von den britischen Inseln sind in Wertschöpfungsketten eingebunden. Wenn dieser Markt nun durch Zölle und andere Handelshemmnisse behindert wird, werden Produktionsprozesse wesentlich gestört werden.