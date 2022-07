Wirtschaftlich war der Brexit kein Erfolg. Durch die im Zuge der Kampagne steigende Ausländerfeindlichkeit in Großbritannien sind zunächst zahlreiche Beschäftigte aus EU-Mitgliedsländern abgewandert. Die Folge: ein enormer Fachkräftemangel. Man erinnert sich noch an die verzweifelten Aufrufe der Regierung an die Bevölkerung, sich zum Lastwagenfahrer ausbilden zu lassen, nachdem viele mitteleuropäische Fahrer das Land verlassen hatten. Die britische Industrie, die ohnehin stark an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt hatte und nur noch in einigen technologischen Nischen stark zu sein scheint, wird durch den Brexit eher noch geschwächt. Der Finanzplatz London ist hingegen weiterhin sehr stark – dort haben sich die Befürchtungen eines Bedeutungsverlusts nicht erfüllt.