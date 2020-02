Leider scheint den Ratspräsidenten hier der Mut verlassen zu haben. Die vorgesehenen Zahlungen für die Landwirte bleiben gewohnt hoch; der Einfluss der starken Agrarlobby aus Frankreich und Deutschland scheint übermächtig. Auch bleiben die Ausgaben für Strukturförderung weiterhin hoch – insgesamt sind wieder rund zwei Drittel des geplanten Budgets für Regionalpolitik und die Landwirtschaft reserviert.



Dies ist unmodern und schreibt die Fehler der Vergangenheit fort. Es müsste deutlich weniger in die alten Strukturen und deutlich mehr Geld für Klimaschutz (also Innovationen) und Außenpolitik (einschließlich Grenzsicherung) gesteckt werden. Richtig ist natürlich, dass Klimaschutz nicht die Förderung von potentiell umweltfreundlichen Technologien mit der Gießkanne bedeuten sollte – es kann nur darum gehen, Anreize zu setzen. Der wesentliche Aspekt des New Green Deal sollte die Bepreisung von Treibhausgasen sein – Anpassungen daran kann man dann punktuell und übergangsweise fördern.