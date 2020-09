Die Erfolgsbilanz der EU ist dort nicht überragend, wo dieser Gegensatz zwischen nationalen und europäischen Interessen missachtet wird, sei es durch nationale Regierungen, sei es durch europäische Entscheidungsträger. In den letzten Jahren haben nationale Regierungen regelmäßig versucht, durch nationale Alleingänge oder gar durch EU-Bashing bei den Wählern zu punkten. Die Weigerung von einzelnen Regierungen, sich an der Lösung der Flüchtlingskrise 2015 zu beteiligen, der völlig überflüssige Brexit oder die Exportstopps von medizinischen Gütern innerhalb der EU nach Ausbruch der Coronakrise 2020 dienen als Beispiele.



Aber nicht nur die nationalen Regierungen tragen zur Verschlechterung der Beziehungen innerhalb der EU und zur wenig überzeugenden Außendarstellung der Union bei. Die Europäische Kommission ist immer wieder versucht, ihren Aufgabenbereich zu erweitern und Zuständigkeiten zu ergattern, die nach dem Subsidiaritätsprinzip nicht in Brüssel, sondern in nationalen Hauptstädten oder gar auf substaatlicher Ebene angesiedelt sein sollten. Dies ist keineswegs neu. Aber von der Leyen hat in ihrer Rede sehr weit ausgeholt. Besonders bemerkenswert ist das, was sie nicht gesagt hat. Mit keinem Wort hat sie die eigentlich geplante Einmaligkeit gemeinsamer Verschuldung in der EU zur Bekämpfung der Coronakrise erwähnt. Umso deutlicher hat sie gemacht, dass die Kommission die Verwendung der Gelder genau überwachen will. Großzügig war zudem die Auslegung der Verwendungsregeln – für von der Leyen steht fest, dass die Europäische Kommission die Corona-Gelder nutzt, um eine grüne Transformation zu finanzieren. Häufig kommt in solchen Reden das Wort „wir“ vor, wenn es um Bezahlung geht. Vergessen wird, dass es die Steuerzahler sind, deren Geld (und damit deren Arbeitskraft) die Europäische Kommission auszugeben vorhat.