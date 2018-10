Dahinter steht einer der größten Erfolge ökonomischer Forschung, nämlich die Analyse der Regelbindung in der Geldpolitik. Basierend auf der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Arbeit “Rules Rather than Discretion„ von Finn Kydland und Edward Prescott aus dem Jahre 1977 hat sich eine breite Forschung entwickelt, die die herausragende Rolle der Unabhängigkeit der Zentralbanken von der Tagespolitik für die Preisniveaustabilität zeigen konnte. Als wichtige Elemente der Unabhängigkeit wurden die Festlegung auf das Hauptziel Preisniveaustabilität sowie das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Zentralbank identifiziert. Dabei wurden verschiedene Indikatoren der Zentralbankunabhängigkeit entwickelt, die unter anderem zeigten, dass die Bundesbank per Gesetz immer besonders unabhängig von der deutschen Tagespolitik war. Nicht zuletzt deshalb war die Bundesbank so erfolgreich in der Inflationsbekämpfung. Folgerichtig ist das Ansehen der Bundesbank in der Bevölkerung bis heute sehr hoch. Buiter hat zumindest zur Hälfte Recht.