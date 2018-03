Front National Marine Le Pen will ihre Partei umkrempeln

10. März 2018

Frankreichs bekannteste Rechtspopulistin Marine Le Pen Bild: REUTERS Bild:

Die französische Populisten Marine Le Pen will ihre Partei Front National neu strukturieren. Am sonntägigen Parteitag will sie einen neuen Namen und eine neue Führungsstruktur vorstellen.