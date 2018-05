Fünf Sterne-Bewegung und Lega: Aussicht auf die italienische Regierungskoalition belastet Finanzmärkte

In Prag äußerte sich EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny skeptisch über das Bündnis der Populisten und der Rechtsextremen in Italien: "Das ist etwas, was viel Nervosität verursacht." Aber es gelte zunächst abzuwarten, was die neue Regierung machen werde. "Ich hoffe, dass sich in der Praxis ein klügerer Ansatz ergeben wird als das, was heute in den Zeitungen steht", sagte Österreichs Notenbankchef.