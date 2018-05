Fünf Sterne-Bewegung und Lega: Aussicht auf die italienische Regierungskoalition belastete Finanzmärkte

In Italien wollen die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega die Bildung der künftigen Regierung einleiten. Vertreter der beiden Parteien wollen noch am Montag den Staatspräsidenten Sergio Mattarella treffen, teilte das Präsidialamt mit. Erwartet wird, dass sie ihm ihren Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen werden. Bislang ist der Bewerber unbekannt. Lega-Chef Matteo Salvini hatte am Sonntag lediglich erklärt, man habe sich auf einen "ausgewogenen" Kandidaten geeinigt. Weder er noch der Anführer der 5-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, strebten den Posten des Regierungschefs an. Mattarella muss sowohl dem Regierungsprogramm als auch dem Vorschlag für den Ministerpräsidenten zustimmen.