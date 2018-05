Für Populisten-Koalition : Conte bekommt Regierungsauftrag in Italien

Conte hat internationale Erfahrung, allerdings nicht auf dem Gebiet der Politik, sondern in der Wissenschaft. Sein Lebenslauf weist kurze Studien- oder Forschungsaufenthalte an den Universitäten Yale in den USA, Cambridge in Großbritannien und Sorbonne in Paris auf. Zudem lehrte er an öffentlichen, privaten und katholischen Universitäten in Italien. Bis Di Maio und Salvini ihre Wahl öffentlich machten, war Conte höchstens für eine Art „MeToo“-Entscheidung bekannt. Als Experte für Zivil- und Handelsrecht war Conte Mitglied eines Verwaltungsjustizrats der Regierung. In dieser Rolle leitete er eine Kommission, die einen Funktionär der öffentlichen Verwaltung feuerte. Der Mann hatte verlangt, dass Studentinnen in seinem Justizlehrgang für angehende Richter Miniröcke tragen.

Bild: imago