Fußball Die Uefa hält sich für unantastbar

Die Beispiele EM und Super League zeigen: Die Uefa macht sich ihre Regeln am liebsten selbst – und lief bisher nicht Gefahr, gestoppt zu werden. Zu Europas Regierungen pflegt der Verband bekanntermaßen kurze Drähte, die Politik hat ihn bisher gewähren lassen. Dass eine durch und durch kommerzielle Organisation mit Milliardeninteressen eine solche Ausnahmestellung einnimmt, ist nicht nachvollziehbar. Auch wenn Fußball Millionen Fans in Europa begeistert, sollten Politiker wagen, sich mit dem mächtigen Verband anzulegen.



